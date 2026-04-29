Kerala Exit Polls 2026: കേരളം യുഡിഎഫിനൊപ്പമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാനിരിക്കെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളം യുഡിഎഫിനൊപ്പമാണെന്നാണ് ആദ്യ സർവേ ഫലങ്ങൾ പറയുന്നത്. ടൈംസ് നൗ, ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ, പീപ്പിൾ പൾസ്, സിഎൻഎൻ വോട്ട് വൈബ് തുടങ്ങി ഭൂരിഭാ​ഗം എക്സിറ്റ് പോളുകളും കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫിന് മുൻതൂക്കം പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യുഡിഎഫിന് 5 ശതമാനം വോട്ടിന്റെ മുൻതൂക്കമെന്നാണ് പ്രവചനം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 29, 2026, 06:54 PM IST
  ടൈംസ് നൗ, ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ, പീപ്പിൾ പൾസ്, സിഎൻഎൻ വോട്ട് വൈബ് തുടങ്ങി ഭൂരിഭാ​ഗം എക്സിറ്റ് പോളുകളും കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫിന് മുൻതൂക്കം പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
  • യുഡിഎഫിന് 5 ശതമാനം വോട്ടിന്റെ മുൻതൂക്കമെന്നാണ് പ്രവചനം.

പീപ്പിൾ പൾസ്

യുഡിഎഫ് - 75-85
എൽഡിഎഫ് - 55-65
എൻഡിഎ - 0-3

ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ

യുഡിഎഫ് - 44%
എൽഡിഎഫ് - 39%
എൻഡിഎ - 14%

വോട്ട് വൈബ്

യുഡിഎഫ് - 70-80
എൽഡിഎഫ് - 58-68
എൻഡിഎ - 00-04

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

