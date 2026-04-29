Kerala Exit Poll 2026: യുഡിഎഫിനൊപ്പം കന്നി വോട്ടർമാരും യുവാക്കളും; എൽഡിഎഫിനൊപ്പം മുതിർന്ന പൗരന്മാരെന്ന് ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എക്സിറ്റ് പോൾ

തിരുവനന്തപുരം: ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിലേറാൻ സാധ്യതയേറുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും യുഡിഎഫ് വ്യക്തമായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് സർവ്വേ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ യുഡിഎഫ് 44 ശതമാനം നേടുമ്പോൾ, എൽഡിഎഫിന് 39 ശതമാനവും എൻഡിഎയ്ക്ക് 14 ശതമാനവും വോട്ടുകൾ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. യുവതലമുറക്കിടയിൽ യുഡിഎഫിന് ലഭിക്കുന്ന വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നത്.
പ്രത്യേകിച്ചും കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ 51 ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണ യുഡിഎഫ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 13 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് 13 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ് സംഭവിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 20 നും 29 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വോട്ടർമാരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയും യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണ്.
എന്നാൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഇപ്പോഴും നേരിയ മുൻതൂക്കം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ ഭരണത്തോടുള്ള അതൃപ്തിയും യുവാക്കൾക്കിടയിലെ സ്വാധീനക്കുറവുമാണ് എൽഡിഎഫിന്റെ വോട്ട് വിഹിതം കുറയാൻ കാരണമായതെന്നാണ് ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ വിശകലനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
