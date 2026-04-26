Kerala Load Shedding: വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുത്തനെ ഉയർന്നു; ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ആശങ്ക

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് തുടരുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് കെഎസ്ഇബിയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പീക്ക് സമയത്തെ വൈദ്യുതി ആവശ്യം 5770 മെഗാവാട്ടായി വർധിച്ചു.
മുൻദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൊത്തം പ്രതിദിന ഉപഭോഗത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച 116 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായിരുന്നത് ശനിയാഴ്ച 115 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി മാറി. നിലവിൽ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് 30 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നത് വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജലനിരപ്പാണിത്. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പവർകട്ട് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സന്ധ്യാസമയത്തെ അമിത ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ പലയിടങ്ങളിലും 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് ബോർഡ് നിലവിൽ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
ദേശീയതലത്തിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യത കുറഞ്ഞതും പ്രതിസന്ധി വർധിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ ഇതേപോലെ തുടർന്നാൽ അരമണിക്കൂർ നീളുന്ന ഔദ്യോഗിക ലോഡ് ഷെഡിംഗിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരുമോ എന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെയുള്ള വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
