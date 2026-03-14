Sabarimala Women Entry Issue: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച് സർക്കാർ

കൊച്ചി: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച് സർക്കാർ. മതപണ്ഡിതരുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണമെന്നും ആചാരങ്ങളിൽ മനുഷ്യയുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നും സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ത്രീപ്രവേശനം ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം അല്ലെന്നും 17 പേജടങ്ങുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തേ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാടുമായി ഇനി മുന്നോട്ടുപോകാനാവില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് പാർട്ടി എത്തിനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പാർട്ടിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. ഈ വിഷയത്തിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകം ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
