/Kerala Rain Havoc: പ്രളയ ഭീതിയിൽ നാല് ജില്ലകൾ; റാന്നിയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥ

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയഭീതിയിൽ കേരളം. സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴ തുടരുന്നു. കനത്ത മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ പ്രളയ ഭീതിയിലാണ്. ഉരുൾപൊട്ടലും മഴക്കെടുതിയും ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജില്ലകളെയാണ്.
പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. പമ്പ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകി റാന്നിയിൽ ജനവാസ മേഖലകളും ടൗണും പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നത് പ്രദേശത്ത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് ഈങ്ങാപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കവും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മഴക്കെടുതിയിൽ ഏഴ് മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.