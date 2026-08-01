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Kerala Rain Havoc: പ്രളയ ഭീതിയിൽ നാല് ജില്ലകൾ; റാന്നിയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥ

Kerala Flood Alert: പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ പ്രളയ ഭീതിയിലാണ്. ഉരുൾപൊട്ടലും മഴക്കെടുതിയും ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജില്ലകളെയാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 01, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:09 PM IST
Kerala Rain Havoc: പ്രളയ ഭീതിയിൽ നാല് ജില്ലകൾ; റാന്നിയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥ
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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