Kerala Rain Havoc: 'ജില്ലകളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് മന്ത്രിമാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കണം'; സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ മന്ത്രിമാരുമായും ജില്ലാ കളക്ടർമാരുമായും ചർച്ച ചെയ്തു. ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി അതത് ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാർ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ തങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇതനുസരിച്ച് തലസ്ഥാനത്ത് സി.പി. ജോൺ, പത്തനംതിട്ടയിൽ പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, കോട്ടയത്ത് മോൻസ് ജോസഫ്, ഇടുക്കിയിൽ അനൂപ് ജേക്കബ് എന്നിവർ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഏകോപന ചുമതല റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് ആയിരിക്കും.
കാലവർഷക്കെടുതി രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം കളക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുതലപ്പൊഴിയിൽ കാണാതായ രണ്ടുപേർക്കായി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വെസലും മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ഉൾക്കടലിൽ തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയും കാറ്റും തുടരുകയാണ്. മഴക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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