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Kerala Rain Havoc: 'ജില്ലകളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് മന്ത്രിമാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കണം'; സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala Red Alert: ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി അതത് ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാർ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ തങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 01, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:02 PM IST
Kerala Rain Havoc: 'ജില്ലകളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് മന്ത്രിമാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കണം'; സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി
Image Credit: Facebook / VD Satheesan

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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