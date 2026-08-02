തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയും ദുരിതങ്ങളും തുടരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പങ്കെടുത്ത ഭക്ഷണവിരുന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിലെ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവിന്റെ വസതിയിൽ വിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നത്.
നാട് മുഴുവൻ മഴക്കെടുതിയിൽ വലയുമ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് പകരം വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ വിരുന്നുകൾക്കും മുൻഗണന നൽകുകയാണ് വി.ഡി. സതീശൻ ചെയ്തതെന്ന് വിമർശകർ ആരോപിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് സി.പി.എം രാജ്യസഭാ എം.പി എ.എ. റഹീം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ സംസ്ഥാനം മഴക്കെടുതിയിൽ വലയുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പിതാവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ നടത്തിയ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഭക്ഷണവിരുന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാഴുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം.
എഎ റഹീമിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം:
ആദ്യം അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തി.വിവിധ ജില്ലകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ചിലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാണ്!!!
സംസ്ഥാനം അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരേണ്ടത് ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രാഥമിക കടമയാണ്. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായും കാര്യക്ഷമമായും ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ട അടിയന്തര സാഹചര്യമാണിത്.
എന്നാൽ, ഈ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച്, മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിലെ ഒരു യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി എത്തി വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് തികച്ചും അനുചിതവും അനവസരത്തിലുമായിപ്പോയി.
നാട് മുഴുവൻ ഭീതിയിലും ആശങ്കയിലും കഴിയുമ്പോൾ, ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെക്കാൾ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കും സൽക്കാരങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഈ നടപടി തികച്ചും അനവസരത്തിലുള്ളതും ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയുമാണ്. അടിയന്തിരമായി മറ്റെല്ലാ പരിപാടികളും മാറ്റിവച്ചു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം.
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