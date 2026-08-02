Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Flood 2026: കേരളം മഴക്കെടുതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യൂത്ത് ലീ​ഗ് നേതാവിന്റെ വിരുന്ന് സത്കാരത്തിൽ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം ശക്തം

Kerala Flood 2026: കേരളം മഴക്കെടുതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യൂത്ത് ലീ​ഗ് നേതാവിന്റെ വിരുന്ന് സത്കാരത്തിൽ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം ശക്തം

CM VD Satheesan Feast: മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിലെ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവിന്റെ വസതിയിൽ വിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 02, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:17 PM IST
Kerala Flood 2026: കേരളം മഴക്കെടുതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യൂത്ത് ലീ​ഗ് നേതാവിന്റെ വിരുന്ന് സത്കാരത്തിൽ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം ശക്തം
Image Credit: Facebook

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Happy Friendship Day 2026: ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ... പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി നേരം ആശംസകൾ...
2
3
4
5