/Tata Investment Controversy: 10,000 കോടിയുടെ കരാർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അത് ആകെ നിക്ഷേപ സാധ്യത; ടാറ്റ നിക്ഷേപ വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: മിഷൻ സമുദ്ര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാറ്റ നിക്ഷേപ വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആകെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകളെയാണ് 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമെന്ന പരാമർശത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പുമായി ഏക നിക്ഷേപ കരാറും അന്തിമമായി ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
മിഷൻ സമുദ്രയിലൂടെ കേരളത്തെ രാജ്യത്തെ മുൻനിര കപ്പൽ നിർമാണ-സമുദ്ര വ്യവസായ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കുവെച്ചതെന്ന് വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു. വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെയും വ്യത്യസ്ത നിക്ഷേപകരിലൂടെയും വരും വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആകെ നിക്ഷേപ സാധ്യതയെയാണ് 10,000 കോടി രൂപയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയുമായി ഇത്രയും വലിയ തുകയുടെ ഏക നിക്ഷേപ കരാർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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