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Tata Investment Controversy: 10,000 കോടിയുടെ കരാർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അത് ആകെ നിക്ഷേപ സാധ്യത; ടാറ്റ നിക്ഷേപ വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി സർക്കാർ

ടാറ്റ നിക്ഷേപ വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണക്കുറിപ്പുമായി സർക്കാർ രം​ഗത്ത്. 10,000 കോടി എന്നത് ആകെ നിക്ഷേപ സാധ്യതയെന്നാണ് വിശദീകരണം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 17, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:32 PM IST
Tata Investment Controversy: 10,000 കോടിയുടെ കരാർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അത് ആകെ നിക്ഷേപ സാധ്യത; ടാറ്റ നിക്ഷേപ വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി സർക്കാർ
Image Credit: vd satheesan| (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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