Salary hike: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ശമ്പള പരിഷ്കരണം, ക്ഷേമപെൻഷൻ വർധന, ഡിഎ കുടിശിക വിതരണം പരിഗണനയിൽ

Kerala government employees: 1600 രൂപ ക്ഷേമ പെൻഷനുള്ളത് 2000 രൂപ വരെയാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു മാസത്തെ കുടിശികയും നൽകിയേക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 17, 2025, 11:35 AM IST
  • തദ്ദേശ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സർക്കാർ പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയേക്കും
  • വിവിധ ​ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന

Salary hike: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ശമ്പള പരിഷ്കരണം, ക്ഷേമപെൻഷൻ വർധന, ഡിഎ കുടിശിക വിതരണം പരിഗണനയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വിവിധ മേഖലകളിലെ ​ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും സർവീസ്, ക്ഷേമ പെൻഷൻകാർക്കും മറ്റ് വിവിധ ​ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

ശമ്പള-പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം, ഡിഎ കുടിശിക, ക്ഷേമ പെൻഷൻ വർധന, ആശാവർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം വർധന തുടങ്ങിയവ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശമ്പള പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക, ഡിഎ കുടിശിക അനുവദിക്കുക, പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

