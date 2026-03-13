Wildlife Attack: വന്യജീവി ആക്രമണം; കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ധനസഹായം 14 ലക്ഷമായി ഉയർത്തി

Wildlife Attack: പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 14 ലക്ഷമായാണ് ധനസഹായം ഉയർത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 13, 2026, 10:39 PM IST
  • ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്.
  • ധനസഹായം നൽകുന്നതിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വനം വകുപ്പും 4 ലക്ഷം രൂപ ദുരന്ത നിവാരണ നിധിയിൽ നിന്നുമാണ് നൽകുക

തിരുവനന്തപുരം: വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ധനസഹായം ഉയർത്തി സർക്കാർ. പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 14 ലക്ഷമായാണ് ധനസഹായം ഉയർത്തിയത്. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്. ധനസഹായം നൽകുന്നതിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വനം വകുപ്പും 4 ലക്ഷം രൂപ ദുരന്ത നിവാരണ നിധിയിൽ നിന്നുമാണ് നൽകുക.

അതേസമയം, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിര്‍മാണ നിരോധനവും മന്ത്രി സഭായോഗത്തിൽ നീക്കാൻ തീരുമാനമായി. സിനിമ നയത്തിനും മന്ത്രിസഭ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. ലിംഗ നീതി, ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം, തൊഴിൽ നിയമ പ്രകാരമുള്ള വേതനം അടക്കം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് സിനിമ നയം. അടുത്ത നിയമസഭയിലായിരിക്കും നയം പരിഗണിക്കുക. നാളെയും മന്ത്രിസഭ യോഗം നടക്കും. നാളെ 7 മണിക്കാണ് വീണ്ടും യോഗം ചേരുന്നത്. 

