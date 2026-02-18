English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Government New Brandy: സർപ്രൈസ് തുടരുന്നു... പേരിടും മുൻപേ വിവാദമായ സർക്കാർ ബ്രാൻഡി ഉടൻ വിപണിയിലേക്ക്‌

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 18, 2026, 11:06 AM IST
  • പേര് നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ വിവാദത്തിലായ സർക്കാർ ബ്രാൻഡി ഉടൻ വിപണിയിലേക്ക്
  • പാലക്കാട് മലബാർ ഡിസ്റ്റലറിയിൽ ഉത്പാദനം നടത്തുന്ന ബ്രാൻഡിയുടെ പേര് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടില്ല
  • ഫെബ്രുവരി 21 മുതലാണ് ഈ ബ്രാൻഡി വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്

തിരുവനന്തപുരം: പേര് നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ വിവാദത്തിലായ സർക്കാർ ബ്രാൻഡി ഉടൻ വിപണിയിലേക്ക്. പാലക്കാട് മലബാർ ഡിസ്റ്റലറിയിൽ ഉത്പാദനം നടത്തുന്ന ബ്രാൻഡിയുടെ പേര് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടില്ലെങ്കിലും വിൽപണിയിൽ ഉടൻ എത്തുമെണ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: പുതിയ 'ബ്രാൻഡി'ക്ക് പേരും ലോഗോയും വേണം; 10,000 രൂപ സമ്മാനം നല്‍കുമെന്ന് ബെവ്കോ

ഫെബ്രുവരി 21 മുതലാണ് ഈ ബ്രാൻഡി വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. നേരത്തെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പേര് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു. ഈ  ബ്രാൻഡിയുടെ വിലയും കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മദ്യത്തിന് പേരും ലോഗോയും നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് 10000 രൂപ പാരിതോഷികം നൽകുമെന്ന ബെവ്കോ എംഡിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വിവാദമായിരുന്നു. മദ്യ ഉപഭോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി എത്തിയതാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. ഹർജി പരിഗണിച്ചതോടെ പുതിയ ബ്രാൻഡിയ്ക്ക് പേര് നൽകുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.  

വിഷയത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബെവ്റേജസ് കോർപ്പറേഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ മദ്യത്തിന് പേരിടൽ മത്സരത്തെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി മലബാർ ഡിസ്റ്റലറീസിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.  കേസ് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാനായി മാർച്ച് 12 ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ഹോളിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പറടിക്കുമോ? DA വർധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

ഇതിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഇനി മുതൽ രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 12 വരെയായിരിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

