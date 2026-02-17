English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  High Court of Kerala: 'പരിപാടി നിയമവിരുദ്ധം'; കേരള സർക്കാരിന്റെ നവ കേരള സർവ്വേ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:35 PM IST
  • ബജറ്റ് വകയിരുത്തലോ ധനകാര്യ അനുമതിയോയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
  • കെഎസ്യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുബാസ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.

കൊച്ചി: കേരള സർക്കാരിന്റെ നവ കേരള സർവ്വേ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ഈ പരിപാടി നിയമവിരുദ്ധമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ബജറ്റ് വകയിരുത്തലോ ധനകാര്യ അനുമതിയോയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കെഎസ്യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുബാസ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ ഉപയോ​ഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നായിരുന്നു മുബാസ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ കോടതിയിൽ പറ‍ഞ്ഞത്. 

സർക്കാരിന്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വികസനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നവകേരള സർവ്വേ എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ കേരള സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ സർവേക്ക് വേണ്ടി നിരവധി പ്രവർത്തകരെ ഒരു പോർട്ടൽ വഴി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശേഷം, വീടുകൾ കയറി പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു. 

High court of KeralaKerala GovernmentNew Kerala Survey

