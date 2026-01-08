CM Pinarayi Vijayan: ഭരണം നിലനിർത്താൻ പടയൊരുക്കം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'മിഷൻ 110', 50 ദിവസത്തെ കർമ്മപദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ കർമ്മപദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു. 110 മണ്ഡലങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ മന്ത്രിമാർക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചത്.
അടുത്ത 50 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാരിന്റെ വികസന - ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയെന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും ഏകോപന ചുമതല വിവിധ മന്ത്രിമാർക്ക് വീതിച്ചു നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ടാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിൽ ഇതുവരെയുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണത്തിനും പ്രത്യേക മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കാനും സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള എൽ.ഡി.എഫിന്റെ ശക്തമായ നീക്കമായാണ് ഈ പുതിയ പ്ലാൻ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
