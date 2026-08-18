Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Pension Distribution: സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ വിതരണം നാളെ മുതൽ: തുക അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

Pension Distribution: സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ വിതരണം നാളെ മുതൽ: തുക അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനുകൾക്കും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾക്കുമുള്ള തുക അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ 130.31 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6.59 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നാളെ മുതൽ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യും.

Written ByKarthika V
Published: Aug 18, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:33 PM IST
Pension Distribution: സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ വിതരണം നാളെ മുതൽ: തുക അനുവദിച്ച് സർക്കാർ
Image Credit: Pension | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
KM Basheer Case: കെ.എം. ബഷീർ കേസ്: വിചാരണ നീട്ടി ഹൈക്കോടതി, നീട്ടിയത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നത് വരെ
2
3
4
5