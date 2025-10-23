English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • PM Shri Scheme: സിപിഐ എതിർപ്പിനെ മറികടന്ന് സർക്കാർ; പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ട് കേരളം

PM Shri Scheme: സിപിഐ എതിർപ്പിനെ മറികടന്ന് സർക്കാർ; പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ട് കേരളം

സിപിഐയുടെ എതിർപ്പിനെ മറികടന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 23, 2025, 10:48 PM IST
  • 1500 കോടി എസ്എസ്കെ ഫണ്ട് ഉടൻ നല്‍കും എന്നാണ് വിവരം.
  • മന്ത്രിസഭയിൽ മൂന്ന് തവണ സിപിഐ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്.

PM Shri Scheme: സിപിഐ എതിർപ്പിനെ മറികടന്ന് സർക്കാർ; പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ട് കേരളം

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഐയുടെ എതിർപ്പിനെ തള്ളി പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ട് കേരളം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ ധാരണ പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയാണ് കേരളത്തിനായി പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പു വെച്ചത്. ഇതോടെ തടഞ്ഞ് വെച്ച ഫണ്ട് ഉടൻ നൽകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1500 കോടി എസ്എസ്കെ ഫണ്ട് ഉടൻ നല്‍കും എന്നാണ് വിവരം. മന്ത്രിസഭയിൽ മൂന്ന് തവണ സിപിഐ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പാർട്ടി യോഗത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് ബിനോയ് വിശ്വം ആവർത്തിച്ചത്. 

Also Read: FSSAI ban on ORS: ഒആർഎസ് എന്ന് കരുതി കഴിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര പാനികൾ; നടപടി എടുത്ത് ഭക്ഷ്യ നിയന്ത്രണ ഏജൻസി

2020ല്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2022 സെപ്റ്റംബര്‍ 7ന് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി. പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. സ്‌കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തെ 14,500 സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളെ മാതൃകാ സ്ഥാപനങ്ങളായി ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 27,000 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Kerala GovernmentPM Shri SchemeCPIകേരള സർക്കാർപിഎം ശ്രീ പദ്ധതി

