Kerala Government: ചൂരൽമല ദുരിതബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം, സഹായം തുടരും; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ

വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള സർക്കാർ ധനസഹായം തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ. പ്രതിമാസം നൽകി വരുന്ന 9000 രൂപ സഹായം വരും മാസങ്ങളിലും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഈ സഹായം തുടരാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. നേരത്തെ ഡിസംബർ വരെ സഹായം നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സഹായം നീട്ടി നൽകുന്നത്.
മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള ധനസഹായം നിർത്തലാക്കുമെന്നത് ബോധപൂർവമായ വ്യാജപ്രചരണമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദുരിതബാധിതർക്ക് പ്രതിമാസം 9000 രൂപ നൽകുന്നത് തുടരുമെന്നും, ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഈ മാസം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഡിസംബർ വരെയാണ് നിലവിൽ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ധനസഹായം നിർത്തലാക്കുമെന്ന തരത്തിൽ അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ വേണ്ട. ഈ ഇനത്തിൽ മാത്രം 15 കോടി രൂപയിലധികം അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ധനസഹായ വിതരണത്തിലോ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഒരു കുറവും വരുത്താൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കച്ചവടക്കാർക്ക് പണം ലഭിച്ചില്ല എന്ന പ്രചരണവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല പുനരധിവാസത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ഫെബ്രുവരിയോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കൽപ്പറ്റ ബൈപ്പാസിന് സമീപമുള്ള എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രകൃതി സൗഹൃദവും ദുരന്തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ടൗൺഷിപ്പിൽ 410 വീടുകളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
