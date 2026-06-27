/Kerala Government: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഇളവിൽ പിന്നോട്ടില്ല; ധനബില്ലിന്റെ കരട് പുറത്തിറക്കി

തിരുവനന്തപുരം: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഇളവിൽ പിന്നോട്ട് പോകാതെ സർക്കാർ. നികുതി കുറച്ചത് ഉൾപ്പെടുത്തി ധനബില്ലിന്റെ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ബില്ല് ജൂലൈ ഒന്നിന് നിയമസഭയില് അവതരിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ബിൽ പാസായാലും വില്പനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദം.
എക്സൈസിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടിയാൽ മാത്രമെ പുതിയ ഇനം മദ്യം വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. ഘടകകക്ഷികളുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും. വിഷയത്തിൽ മുസ്ലീം ലീഗടക്കം ഘടകകക്ഷികൾ എതിർപ്പുയർത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുന്നത്.
നികുതി ഘടന ഉടൻ മാറ്റേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. എന്നാൽ വിവാദ മദ്യനയത്തിൽ വി ഡി സതീശനെതിരെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും കെപിസിസി മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ വി എം സുധീരൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇത് സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി കുറച്ച തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നും ധനബില്ലിൽ നികുതി ഘടന പാടില്ലെന്നുമായിരുന്നു സുധീരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.
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