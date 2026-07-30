/PM Shri Kerala Government: പിഎം ശ്രീയുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ: ധാരണാപത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് യുഡിഎഫ്. ധാരണാപത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ ആകില്ലെന്നാണ് യുഡിഎഫിന്റെ നിലപാട്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും. കേന്ദ്ര വിഹിതം വാങ്ങാനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഒപ്പിട്ട പദ്ധതിയാണിതെന്നും അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നായിരുന്നു അടൂർ പ്രകാശ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. കരാറിൽ നിന്ന് ഇനി പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് യോഗത്തിന് ശേഷം തീരുമാനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് പി എം ശ്രീയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പിഎം ശ്രീ നടപ്പായാൽ അക്കാദമിക കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം പറയുന്ന എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പുതിയ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഉപസമിതിയെ നിയോഗിക്കാൻ യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. സമിതി സമർപ്പിക്കുന്ന ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുഡിഎഫ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്ത് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ ഇതിൻമേൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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