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PM Shri Kerala Government: പിഎം ശ്രീയുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ: ധാരണാപത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ

പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കും.

Written ByKarthika V
Published: Jul 30, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:22 PM IST
PM Shri Kerala Government: പിഎം ശ്രീയുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ: ധാരണാപത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ
Image Credit: PM Shri | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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