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Minister Ramesh Chennithala: നീറ്റ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം: കേരളത്തിലെ കേസുകൾ മുഴുവൻ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

ഡൽഹിയിലെ നീറ്റ് സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ കേസുകളും പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. എത്ര കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡിജിപിക്ക് അടിയന്തര നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 31, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:07 PM IST
Minister Ramesh Chennithala: നീറ്റ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം: കേരളത്തിലെ കേസുകൾ മുഴുവൻ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
Image Credit: Ramesh Chennithala | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Minister Ramesh Chennithala: നീറ്റ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം: കേരളത്തിലെ കേസുകൾ മുഴുവൻ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
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