തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ഭരണഭാഷ ഇനി മലയാളം. മലയാള ഭാഷ നിര്ബന്ധമാക്കുന്ന ബില്ലിൽ ഒപ്പിട്ട് ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര ആര്ലേക്കര്. ബില്ലിന് ഗവര്ണര് അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ നിയമം വൈകാതെ പ്രാബല്യത്തിലാകും. സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാക്കാനും മലയാളം സാര്വത്രികമാക്കാനും നടത്തിയ വിപുലമായ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് ബില് തയ്യാറാക്കിയത്. മലയാള ഭാഷാ ബിൽ -2025നാണ് ഇപ്പോൾ ഗവര്ണര് അംഗീകാരം നൽകിയത്.
കേരള ഔദ്യോഗിക ഭാഷകള് ആക്ട് 1969 അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവുമാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകള്. ഇതിനു പകരം സമഗ്ര മലയാള ഭാഷ നിയമം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ ബില്ലിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഒന്ന് മുതല് പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളില് മലയാളം നിര്ബന്ധമാക്കുക, സര്വകലാശാലാ പാഠ്യക്രമങ്ങളില് മലയാളം ഒരു പേപ്പറായി പരിഗണിക്കുക, കോടതിഭാഷ, സര്ക്കാർ ഉത്തരവുകള് തുടങ്ങിയവ മലയാളത്തിലാക്കുക, മലയാളം പഠനഭാഷയാക്കിയവര്ക്ക് പ്രൊഫഷണല് കോഴ്സുകളില് സംവരണം നല്കുക, പിഎസ്സി പരീക്ഷകള് മലയാളത്തിലാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ബില്ലിലെ പ്രധാന നിര്ദേശങ്ങള്. അര്ധസര്ക്കാര്, പൊതുമേഖലാ-സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഇവ ഉടനെ നടപ്പിലാക്കും.
