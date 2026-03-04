English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Malayalam Language Bill: കേരളത്തിലെ ഭരണഭാഷ ഇനി മലയാളം; മലയാള ഭാഷാ ബിൽ -2025ന് അംഗീകാരം നൽകി ഗവര്‍ണര്‍

Malayalam Language Bill: കേരളത്തിലെ ഭരണഭാഷ ഇനി മലയാളം; മലയാള ഭാഷാ ബിൽ -2025ന് അംഗീകാരം നൽകി ഗവര്‍ണര്‍

Malayalam Language Bill:  ബില്ലിന് ഗവര്‍ണര്‍ അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ നിയമം വൈകാതെ പ്രാബല്യത്തിലാകും

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 4, 2026, 04:39 PM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാക്കാനും മലയാളം സാര്‍വത്രികമാക്കാനും നടത്തിയ വിപുലമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ബില്‍ തയ്യാറാക്കിയത്.
  • മലയാള ഭാഷാ ബിൽ -2025നാണ് ഇപ്പോൾ ഗവര്‍ണര്‍ അംഗീകാരം നൽകിയത്.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!
9
Gold price today
Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!
Malayalam Language Bill: കേരളത്തിലെ ഭരണഭാഷ ഇനി മലയാളം; മലയാള ഭാഷാ ബിൽ -2025ന് അംഗീകാരം നൽകി ഗവര്‍ണര്‍

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ഭരണഭാഷ ഇനി മലയാളം. മലയാള ഭാഷ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന ബില്ലിൽ ഒപ്പിട്ട് ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കര്‍. ബില്ലിന് ഗവര്‍ണര്‍ അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ നിയമം വൈകാതെ പ്രാബല്യത്തിലാകും. സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാക്കാനും മലയാളം സാര്‍വത്രികമാക്കാനും നടത്തിയ വിപുലമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ബില്‍ തയ്യാറാക്കിയത്. മലയാള ഭാഷാ ബിൽ -2025നാണ് ഇപ്പോൾ ഗവര്‍ണര്‍ അംഗീകാരം നൽകിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കേരള ഔദ്യോഗിക ഭാഷകള്‍ ആക്ട് 1969 അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവുമാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകള്‍. ഇതിനു പകരം സമഗ്ര മലയാള ഭാഷ നിയമം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ ബില്ലിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഒന്ന് മുതല്‍ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളില്‍ മലയാളം നിര്‍ബന്ധമാക്കുക, സര്‍വകലാശാലാ പാഠ്യക്രമങ്ങളില്‍ മലയാളം ഒരു പേപ്പറായി പരിഗണിക്കുക, കോടതിഭാഷ, സര്‍ക്കാർ ഉത്തരവുകള്‍ തുടങ്ങിയവ മലയാളത്തിലാക്കുക, മലയാളം പഠനഭാഷയാക്കിയവര്‍ക്ക് പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്‌സുകളില്‍ സംവരണം നല്‍കുക, പിഎസ്സി പരീക്ഷകള്‍ മലയാളത്തിലാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ബില്ലിലെ പ്രധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍. അര്‍ധസര്‍ക്കാര്‍, പൊതുമേഖലാ-സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഇവ ഉടനെ നടപ്പിലാക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Malayalam Language BillMalayalam Language Bill 2025Kerala Governor

Trending News