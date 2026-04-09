Kerala Governor: 'കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി'; ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 9, 2026, 01:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായെന്ന് കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ. എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ജനാധിപത്യം മണ്ണിൽ മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകണമെന്നും നല്ലവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ആദ്യ 2 മണിക്കൂറിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 10.6 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പിണറായി ആർസി അമല സ്‌കൂളിൽ കുടുംബ സമേതമെത്തി വോട്ട് ചെയ്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, നടൻ മോഹൻലാൽ, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ അടക്കം പ്രമുഖരും രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്തു. 

അതേസമയം, കേരളത്തിൽ ഭരണ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഗുഡ് ബൈ പിണറായി എന്ന് കേരളം പറയുമെന്നും കേരളത്തിലെ ജനം ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ജനങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണം വേണമെന്നാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ശബരിമല സ്വർണം കൊള്ളയടിച്ചവർക്ക് ആരും വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നും ബിജെപി എല്ലായിടത്തും പണം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും ബിജെപി സിപിഎം ധാരണ ഉണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.   

