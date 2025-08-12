English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Appointment of Temporary VC: താത്കാലിക വിസി നിയമനം: ഗവർണർക്കെതിരെ കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ

സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പാനലിൽ നിന്നുള്ള ആളെ ആകണം ഗവർണർ നിയമിക്കേണ്ടത്,

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 12, 2025, 10:19 AM IST
  • ഗവർണർക്കെതിരെ കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ
  • ഗവർണർ നടത്തിയ താത്കാലിക വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്

Read Also

  1. VC Appointment: സിസാ തോമസിനെയും കെ. ശിവപ്രസാദിനെയും താൽക്കാലിക വിസിമാരായി നിയമിച്ച് ഗവർണർ; വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി രാജ്ഭവൻ

Trending Photos

Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
6
Gold rate
Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
Gold price Today 11 August 2025: ആശ്വാസം! സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര
7
Gold price today
Gold price Today 11 August 2025: ആശ്വാസം! സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര
Herbal Teas: മികച്ച ആരോ​ഗ്യത്തിന് ഹെർബൽ ചായകൾ..! ഇന്ന് തന്നെ ശീലമാക്കാം...
7
Herbal Tea
Herbal Teas: മികച്ച ആരോ​ഗ്യത്തിന് ഹെർബൽ ചായകൾ..! ഇന്ന് തന്നെ ശീലമാക്കാം...
Kerala Gold Rate Today 10 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: മാറ്റമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വിപണിവില അറിയാം...
5
Gold price
Kerala Gold Rate Today 10 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: മാറ്റമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വിപണിവില അറിയാം...
Appointment of Temporary VC: താത്കാലിക വിസി നിയമനം: ഗവർണർക്കെതിരെ കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയിലും ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാശാലയിലും താത്കാലിക വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നിയമിച്ച ഗവർണർക്കെതിരേ കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ. ഗവർണർ നടത്തിയ താത്കാലിക വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് കേരളം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

ഗവർണറുടെ ഈ നടപടി ഏകപക്ഷീയവും സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് എതിരാണെന്നും കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  താത്കാലിക വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം നടത്തേണ്ടത് സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല ആക്ടിന്റെ 13 (7) വകുപ്പ് പ്രകാരവും, ഡിജിറ്റർ സർവ്വകലാശാല ആക്ടിന്റെ 11 (10) പ്രകാരവും ആണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതി ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ബിഗ് ബോസ് ഷോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; കാരണം ഇതാണ്

ഈ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പാനലിൽ നിന്നാകണം ചാൻസിലർ ആയ ഗവർണർ നിയമനം നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് കേരളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗവർണർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈമാറിയ പാനലിൽ നിന്നുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാതെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന താത്കാലിക വൈസ് ചാൻസലർമാരെ പുനർനിയമിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് ഇറക്കി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തന്നെ സിസ തോമസിന്റെയും, കെ ശിവപ്രസാദിന്റെയും നിയമനം ചട്ട വിരുദ്ധവും, സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന് എതിരാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റാന്റിംഗ് കോൺസൽ സി കെ ശശി ഫയൽ ചെയ്ത അപേക്ഷയിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ഈ  ആവശ്യം ജസ്റ്റിസ് മാരായ ജെ ബി പർഡിവാല, ആർ മഹാദേവൻ എന്നിവർ അടങ്ങിയ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് ബുധനാഴ്ച് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

KeralaGovernorvice chancellorSupreme CourtUniversity Acts

Trending News