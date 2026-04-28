Kerala Hartal: സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തം, ഹർത്താലിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് പ്രതിഷേധക്കാർ

കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റൽ കോളേജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിവിധ ദളിത് സംഘടനകളും ആക്ഷൻ കൗൺസിലും ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കുക, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കുക, കുടുംബത്തിന് 10 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ ഹർത്താൽ നടത്തുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ തുടങ്ങി മിക്ക ജില്ലകളിലും ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും തടഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂരിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും പോലീസ് ഇടപെട്ട് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടു. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഹർത്താൽ ഭാഗികമാണ്.
മുണ്ടക്കയത്ത് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെങ്കിലും പൊൻകുന്നത്തും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് നീക്കം ചെയ്തു. നഗരത്തിലെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ശാഖ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ അടപ്പിച്ചു. പാലക്കാട് സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിലും ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞത് ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കി.
പലയിടങ്ങളിലും ഹർത്താൽ പൊളിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിഷേധക്കാർ രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ പോലീസ് കർശനമായി ഇടപെട്ട് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുകയും പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിലെ വെടിക്കെട്ട് അപകടം നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെയും അവശ്യ സർവീസുകളെയും ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജാതി വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരിക, കോളേജിന്റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കുക, കണ്ണൂർ എസ്.പിയെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും സമരസമിതി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ ബസുകൾ പലയിടത്തും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും കെഎസ്ആർടിസി ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ ഭാഗികമായി നടത്തുന്നുണ്ട്.
