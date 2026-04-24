തിരുവനന്തപുരം: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം വേനൽക്കാലത്ത് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ശുദ്ധമായ ജലത്തിൽ മാത്രം കുളിക്കുകയോ മുഖം കഴുകുകയോ ചെയ്യണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി.
ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ജലസ്രോതസുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ കിണർ, ടാങ്ക് എന്നീ ജലസ്രോതസുകളിൽ കൂടി നടത്തണം. മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവർ എത്രയും വേഗം ചികിത്സ തേടണം. ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതായി മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു. നീന്തൽ കുളങ്ങൾ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ശുദ്ധമാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി.
