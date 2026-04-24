Amoebic Meningoencephalitis: വേനലിൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ്; ജാ​ഗ്രത നിർദേശം നൽകി

Amoebic Meningoencephalitis In Kerala: ശുദ്ധമായ ജലത്തിൽ മാത്രം കുളിക്കുകയോ മുഖം കഴുകുകയോ ചെയ്യണെന്ന് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 24, 2026, 06:40 PM IST
  • ജലസ്രോതസുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
  • മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവർ എത്രയും വേ​ഗം ചികിത്സ തേടണം

തിരുവനന്തപുരം: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം വേനൽക്കാലത്ത് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ശുദ്ധമായ ജലത്തിൽ മാത്രം കുളിക്കുകയോ മുഖം കഴുകുകയോ ചെയ്യണെന്ന് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി.

ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളം ഉപയോ​ഗിക്കരുത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ വെള്ളത്തിന്റെ ​ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ജലസ്രോതസുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ കിണർ, ടാങ്ക് എന്നീ ജലസ്രോതസുകളിൽ കൂടി നടത്തണം. മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവർ എത്രയും വേ​ഗം ചികിത്സ തേടണം. ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതായി മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു. നീന്തൽ കുളങ്ങൾ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ശുദ്ധമാക്കണമെന്നും ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Amoebic meningoencephalitisAmoebic Meningoencephalitis in Kerala

