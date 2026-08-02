/Kerala Heavy Rain: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത നാശം വിതച്ച് അതിതീവ്ര മഴ; 12 മരണം, ആറ് പേരെ കാണാതായി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് മഴക്കെടുതിയും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയും ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. രണ്ടുദിവസമായി തുടരുന്ന മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങളിൽ നാലുപേർക്ക് കൂടി ജീവൻ നഷ്ടമായതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 12 ആയി.
കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് കൈതേരി സ്വദേശി രാരിഷ്, കാപ്പാടിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടു വയസ്സുകാരൻ മാസിൻ, തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കടലിൽ പോയി കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ ഫ്രീമോൻ, ആന്റണി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കൊല്ലം, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കടലിൽ കാണാതായ ആറുപേർക്കായി തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിൽ വെള്ളമിറങ്ങിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആറന്മുളയിലും അപ്പർ കുട്ടനാടൻ മേഖലകളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായിത്തന്നെ നിൽക്കുന്നു. നിലവിൽ മഴക്കെടുതികളിൽ പരിക്കേറ്റ 13 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്.
മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകി. കണ്ണൂർ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് അവധി നൽകിയത്. ആലപ്പുഴയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ, കുട്ടനാട് താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി നൽകി. ആലപ്പുഴയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയാണ്.
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