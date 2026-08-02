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Kerala Heavy Rain: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത നാശം വിതച്ച് അതിതീവ്ര മഴ; 12 മരണം, ആറ് പേരെ കാണാതായി

Heavy Rain In Kerala: കടലിൽ കാണാതായ ആറുപേർക്കായി തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 02, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:56 PM IST
Kerala Heavy Rain: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത നാശം വിതച്ച് അതിതീവ്ര മഴ; 12 മരണം, ആറ് പേരെ കാണാതായി
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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