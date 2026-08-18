/സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ജാർഖണ്ഡിന് മുകളിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നതും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സ്വാധീനവുമാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
മഴ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലും നാളെ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകുന്നത്.
ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ: കാപ്പിൽ-പൊഴിയൂർ (തിരുവനന്തപുരം), ആലപ്പാട്ട്-ഇടവ (കൊല്ലം), ചെല്ലാനം-അഴീക്കൽ ജെട്ടി (ആലപ്പുഴ), മുനമ്പം-മറുവക്കാട് (എറണാകുളം), ആറ്റുപുറം-കൊടുങ്ങല്ലൂർ (തൃശൂർ) എന്നീ തീരങ്ങളിൽ 0.9 മുതൽ 1.8 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്ക് സാധ്യത.
മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്: കടലുണ്ടി-പാലപ്പാട്ടി (മലപ്പുറം), ചോമ്പാല-രാമനാട്ടുകര (കോഴിക്കോട്), വളപട്ടണം-ന്യൂമാഹി (കണ്ണൂർ), കുഞ്ഞത്തൂർ-കോട്ടക്കുന്ന് (കാസർകോട്) എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ 1.8 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലകളും കടലാക്രമണവും ഉണ്ടാകാം.
കന്യാകുമാരി തീരം: നാളെ രാത്രി 11.30 വരെ 1.3 മുതൽ 2.2 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലകൾ മൂലം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്.
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