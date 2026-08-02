/Kerala Rain Alert: കേരളത്തിൽ പെയ്തത് അതിതീവ്ര മഴ, മുന്നറിയിപ്പ്; നാളെ 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്തതെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ മുൻകൂട്ടി നൽകിയിരുന്നതായും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കൂടിയ മഴ 36 സെന്റിമീറ്ററാണ്.
ഇന്ന് മഴയുടെ ശക്തി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും നാളെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വീണ്ടും കനത്ത മഴ ലഭിച്ചേക്കും. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി ശാന്തമാകുമെങ്കിലും ഈ മാസം ആറാം തീയതി മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാളെ 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
കാസർകോട് ഉപ്പളയിൽ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ വീട് തകർന്നു. മൂന്ന് വീടുകൾ അപകടാവസ്ഥയിലായി. പൊന്നാനിയിലും കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷം. പ്രദേശത്ത് അഞ്ച് വീടുകൾ കടലെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് നിർദേശം.
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