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Kerala Rain Alert: കേരളത്തിൽ പെയ്തത് അതിതീവ്ര മഴ, മുന്നറിയിപ്പ്; നാളെ 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Heavy Rain: നാളെയും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 02, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:53 PM IST
Kerala Rain Alert: കേരളത്തിൽ പെയ്തത് അതിതീവ്ര മഴ, മുന്നറിയിപ്പ്; നാളെ 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Image Credit: Bureau

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Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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