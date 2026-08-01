/Kerala Rain update: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ; ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഒരാളെ കാണാനില്ല, വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇടുക്കിയിലെ അടൂർമലയിലും കോട്ടയം തീക്കോയിലും പത്തനംതിട്ട തൂമ്പാക്കുളത്തുമാണ് കനത്ത മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഉരുൾപൊട്ടിയത്. ഉരുൾപൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി.
പത്തനെതിട്ടയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തേക്കുതോട് കൊച്ചുപാലം മുങ്ങി. പമ്പയിലും കക്കട്ടാറിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. വാഗമണ്ണിൽ കോലാഹല മേട്ടിൽ വീടിന് മുകളിലായി മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. പ്രദേശത്ത് ഒരാൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കൊക്കയാറിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. അടൂർമലയിൽ രവി എന്നയാളുടെ വീടിന് മുകളിലേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത്. രവിയുടെ ഭാര്യ സുമതി വീടിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഏലപ്പാറ ചെമ്മണ്ണ് ഭാഗത്തും വീടിന് മുകളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ഒരാൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.