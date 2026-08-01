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Kerala Rain update: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ; ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഒരാളെ കാണാനില്ല, വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി

ഇടുക്കിയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ഒരുവീട് പൂര്‍ണമായും മണ്ണിനടിയിലായതായാണ് വിവരം. ഒരാളെ കാണാനില്ല.

Written ByKarthika V
Published: Aug 01, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:45 AM IST
Kerala Rain update: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ; ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഒരാളെ കാണാനില്ല, വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി
Image Credit: Kerala Rain | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Kerala Rain update: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ; ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഒരാളെ കാണാനില്ല, വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി
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