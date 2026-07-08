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Kerala Rain Alert: ശക്തികൂടിയ ന്യൂനമർദം: അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്; വയനാട്ടിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 08, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:48 PM IST
Kerala Rain Alert: ശക്തികൂടിയ ന്യൂനമർദം: അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്; വയനാട്ടിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം
Image Credit: Kerala Rain | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Kerala Rain Alert: ശക്തികൂടിയ ന്യൂനമർദം: അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്; വയനാട്ടിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം
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