/പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി: സൗജന്യ യാത്രക്കെതിരായ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി

കൊച്ചി: യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ പ്രിയദർശിനി ബസ് സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിക്കെതിരെ നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി. ഭരണഘടനാവിരുദ്ധത ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഹർജിക്കാരനായില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേർതിരിവാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന തുല്യതക്കുള്ള അവകാശമായ 14, 15 അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ ലംഘനം ഉണ്ടെന്നു ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണം തെളിയിക്കാനായില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി ബസുകളിലെ സൗജന്യ യാത്രയ്ക്ക് എതിരായ പൊതുതാല്പര്യ ഹർജിയിൽ, രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം.
എറണാകുളം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫിര്ദൗസാണ് ഹർജി നൽകിയത്. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമാണ് പദ്ധതി എന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം. അതേസമയം വാക്ക് വാക്കുപാലിച്ചതായി കണ്ടുകൂടെ എന്നായിരുന്നു ഹർജിയിൽ കോടതി മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. പദ്ധതി നിർത്തണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയാനാകുക എന്നും കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രിയദർശിനി സർവീസ് ഈ മാസം 15നാണ് തുടങ്ങിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ 3125 ഓർഡിനറി സർവീസുകളാണ് പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്.
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