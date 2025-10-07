കൊച്ചി: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്റെ ഭാഗമായി പിടിച്ചെടുത്ത നടൻ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഡിഫൻഡർ വാഹനം വിട്ടുനൽകുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കി ഹൈക്കോടതി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദുല്ഖര് സല്മാൻ സമർപ്പിച്ച ഹര്ജി പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്ണായക ഇടപെടല്. വാഹനം വിട്ടുനല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ദുല്ഖറിന്റെ അപേക്ഷ തള്ളുകയാണെങ്കില് കസ്റ്റംസ് കാരണം വ്യക്തമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വാഹനത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ തുക ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റിയായി നല്കാമെന്ന് ദുല്ഖര് സല്മാന് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ദുല്ഖര് സല്മാനെതിരെ കസ്റ്റംസ് ഹൈക്കോടതിയില് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ദുല്ഖര് സല്മാന് വാഹനം വിദേശത്ത് നിന്ന് കടത്തിയതാണെന്നായിരുന്നു കസ്റ്റംസിന്റെ വാദം.
ഇന്റലിജന്സ് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തത്. ദുല്ഖറിന്റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങള് കൂടി പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് ആ നടപടി ദുല്ഖര് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കസ്റ്റംസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിയമവിരുദ്ധമെങ്കില് കസ്റ്റംസിന് വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാം. അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ്. കസ്റ്റംസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, കസ്റ്റംസ് അഭിഭാഷകനോട് കോടതി ചില ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തി. വർഷങ്ങളായി ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ള വാഹനമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. പല കൈകളിലൂടെ കൈമാറി വന്ന വാഹനമാണ് ഇത്. ഒടുവിൽ എത്തിയ ഉടമയാണ് ദുൽഖർ സൽമാന്. ആരാണ് ഇതിൽ യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദി എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. കസ്റ്റംസിന്റെയും ദുല്ഖറിന്റെയും വാദങ്ങള് പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.
