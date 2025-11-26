English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • പണമില്ലെന്ന പേരിൽ ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുത്; ആശുപത്രികൾക്ക് മാർ​ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി

പണമില്ലെന്ന പേരിൽ ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുത്; ആശുപത്രികൾക്ക് മാർ​ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി

മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചികിത്സ നിരക്കുകൾ വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 26, 2025, 06:35 PM IST
  • ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാന മാർ​ഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഹൈക്കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
  • രോ​ഗികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക കർത്തവ്യം എല്ലാ ആശുപത്രികൾക്കും ഉണ്ടെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

പണമില്ലെന്ന പേരിൽ ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുത്; ആശുപത്രികൾക്ക് മാർ​ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: പണമില്ലാത്തതിന്റെയോ രേഖകളില്ലാത്തതിന്റെയോ പേരിൽ ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാന മാർ​ഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഹൈക്കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രോ​ഗികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക കർത്തവ്യം എല്ലാ ആശുപത്രികൾക്കും ഉണ്ടെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 

അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെത്തുന്ന രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് അവരുടെ ആരോഗ്യനില ഭദ്രമാണെന്ന് എല്ലാ ആശുപത്രികളും ഉറപ്പാക്കണം. രോ​ഗിക്ക് തുടർചികിത്സ ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കണം.

Also Read: Pathanamthitta Accident News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഓട്ടോ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു

ആശുപത്രി റിസപ്ഷനിലും വെബ്സൈറ്റിലും ചികിത്സ നിരക്കുകൾ വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണം. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ഓരോ ചികിത്സയുടെയും കൃത്യമായ നിരക്കുകൾ രോഗികൾക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

