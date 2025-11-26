കൊച്ചി: പണമില്ലാത്തതിന്റെയോ രേഖകളില്ലാത്തതിന്റെയോ പേരിൽ ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഹൈക്കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രോഗികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക കർത്തവ്യം എല്ലാ ആശുപത്രികൾക്കും ഉണ്ടെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെത്തുന്ന രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് അവരുടെ ആരോഗ്യനില ഭദ്രമാണെന്ന് എല്ലാ ആശുപത്രികളും ഉറപ്പാക്കണം. രോഗിക്ക് തുടർചികിത്സ ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കണം.
ആശുപത്രി റിസപ്ഷനിലും വെബ്സൈറ്റിലും ചികിത്സ നിരക്കുകൾ വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണം. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ഓരോ ചികിത്സയുടെയും കൃത്യമായ നിരക്കുകൾ രോഗികൾക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
