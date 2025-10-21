Sabarimala Gold Theft Case: 'മേൽത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരണം'; ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കവർച്ചയിൽ ഹൈക്കോടതി

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചയിലെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 21, 2025, 07:38 PM IST
  • സംഭവത്തിലെ ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എസ്ഐടിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
  • ദേവസ്വം ബോർഡ് മിനിറ്റ്ട്സ് പിടിച്ചെടുക്കാനും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവും ഹൈക്കോടതി നൽകി.

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണ കവർച്ച കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് വന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ ഹൈക്കോടതി തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിലെ ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എസ്ഐടിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ദേവസ്വം ബോർഡ് മിനിറ്റ്ട്സ് പിടിച്ചെടുക്കാനും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവും ഹൈക്കോടതി നൽകി. അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല മേൽത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും വരണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 

സ്വ‌ർണ്ണം പൂശിയ ശേഷം നിറം മങ്ങിയപ്പോൾ ടെണ്ടർ പോലും വിളിക്കാതെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഏൽപിച്ചത് ദുരൂഹമാണ്. 2019ൽ സ്വർണ്ണം പൂശി കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ തിരുവാഭരണം രജിസ്റ്ററിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നതും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. സ്വർണ്ണപാളികളും, വശങ്ങളിലെ പാളികളും കൈമാറിയതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വീഴ്ച വന്നു. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ നിലപാട് മാറ്റിയതും സംശയമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിന് കാരണം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നും പൂശിയ സ്വർണ്ണത്തിന് മേൽ വീണ്ടും സ്വർണ്ണം പൂശാനുള്ള സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിന് ഇല്ലെന്നുമായിരുന്നു തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണറുടെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

 

Sabarimala Gold TheftKerala high Courtശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചകേരള ഹൈക്കോടതി

