Sexual Harassment Case: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി

സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ ബംഗാളി നടി നൽകിയ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കേസ് റദ്ദാക്കിയത് ജസ്റ്റിസ് സി. പ്രതീപ് കുമാറിന്റെ ബെഞ്ചാണ്.
2009 ല് നടന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തില് 15 വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേസെടുത്തത് എന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് ഹൈക്കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കിയത്. മാത്രമല്ല പരമാവധി രണ്ടുവര്ഷം മാത്രം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കേസുകളില് സംഭവം നടന്ന് മൂന്നുവര്ഷത്തിനകം പരാതി നല്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
രഞ്ജിത്തിനെതിരെ നടി കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗസ്റ്റിലാണ് പരാതി നൽകിയത്. അതും ഹേമാ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം. നടിയെ സിനിമ ചർച്ചകൾക്കായി കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ശേഷം അനുവാദമില്ലാതെ സ്പർശിച്ചു എന്നുമാണ് കേസ്. നടിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
