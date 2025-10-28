English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sexual Harassment Case: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി

Sexual Harassment Case: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി

നടിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമായിരുന്നു എഫ്‌ഐആർ.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 28, 2025, 01:17 PM IST
  • സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ ബംഗാളി നടി നൽകിയ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്‌ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
  • കേസ് റദ്ദാക്കിയത് ജസ്റ്റിസ് സി. പ്രതീപ് കുമാറിന്റെ ബെഞ്ചാണ്

Read Also

  1. Director Ranjith: രഞ്ജിത്തിനെതിരായ പീഡന പരാതി; ബംഗാളി നടി താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
Love Horoscope OCT 28: പ്രണയത്തിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടും; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope OCT 28: പ്രണയത്തിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടും; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം
Monthly Horoscope November: നവംബറിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും; സമ്പൂർണ മാസഫലം
12
Monthly Horoscope
Monthly Horoscope November: നവംബറിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും; സമ്പൂർണ മാസഫലം
Sexual Harassment Case: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി

സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ ബംഗാളി നടി നൽകിയ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്‌ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കേസ് റദ്ദാക്കിയത് ജസ്റ്റിസ് സി. പ്രതീപ് കുമാറിന്റെ ബെഞ്ചാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: മുരാരി ബാബു നാല് ദിവസത്തേക്ക് എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ

2009 ല്‍ നടന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ 15 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേസെടുത്തത് എന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് ഹൈക്കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കിയത്.  മാത്രമല്ല പരമാവധി രണ്ടുവര്‍ഷം മാത്രം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കേസുകളില്‍ സംഭവം നടന്ന് മൂന്നുവര്‍ഷത്തിനകം പരാതി നല്‍കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: രുചക് മഹാപുരുഷ യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

രഞ്ജിത്തിനെതിരെ നടി കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗസ്റ്റിലാണ് പരാതി നൽകിയത്.  അതും ഹേമാ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം.  നടിയെ സിനിമ ചർച്ചകൾക്കായി കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ശേഷം അനുവാദമില്ലാതെ സ്പർശിച്ചു എന്നുമാണ് കേസ്.  നടിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചാണ് എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Sexual Harrassement CaseKerala HCHigh CourtDirector RanjithRavanaprabhu Director

Trending News