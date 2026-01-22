PM Modi: കേരളത്തിനായി പുതിയ അതിവേഗ റെയിൽപാത; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സൂചന

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിനായി പുതിയ അതിവേഗ റെയിൽപാത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ രൂപരേഖ (ഡിപിആർ) തയ്യാറാക്കാൻ ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷനെ (ഡിഎംആർസി) ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഡിഎംആർസി മുൻ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇ. ശ്രീധരന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാകും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക.
ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പൊന്നാനിയിൽ പ്രത്യേക ഓഫീസ് സജ്ജമാക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നേരത്തെ 2009-ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഇ. ശ്രീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിവേഗ പാതയ്ക്കായി ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാകും പുതിയ റെയിൽപാത നടപ്പിലാക്കുക.
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെയുള്ള 430 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് പാത വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ബിജെപിയുടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനും തുടക്കം കുറിക്കും. പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന വിപുലമായ സമ്മേളനത്തിൽ കോർപറേഷന്റെ വികസനരേഖ പ്രകാശനം ചെയ്യും.
നാല് പുതിയ ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമ്മവും ലൈഫ് സയൻസസ് പാർക്കിലെ ഇന്നവേഷൻ ഹബ്ബിന്റെ തറക്കല്ലിടലും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഉച്ചയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മടങ്ങും.
