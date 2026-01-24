English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala high speed rail: കേരളത്തിൽ അതിവേ​ഗ റെയിൽപാത, പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട്, 22 സ്റ്റേഷനുകൾ; റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ

E Sreedharan: നഞ്ചൻകോട് റെയിൽവേ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിക്ക് ധാരണയായതെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 24, 2026, 12:50 PM IST
  • ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതിയോടെ പൊന്നാനിയിൽ പദ്ധതിക്കായി ഓഫീസ് തുറക്കുമെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കി
  • മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാകും ട്രെയിനുകൾ ഓടുക

പാലക്കാട്: കേരളത്തിലെ അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ (ഡിപിആർ) തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിൽ നിന്ന് വാക്കാലുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചതായി ഇ. ശ്രീധരൻ അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതിയോടെ പൊന്നാനിയിൽ പദ്ധതിക്കായി ഓഫീസ് തുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഔദ്യോഗിക അനുമതിക്കായി കാത്തുനിൽക്കാതെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും നഞ്ചൻകോട് റെയിൽവേ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിക്ക് ധാരണയായതെന്നും അദ്ദേഹം പാലക്കാട് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ വിഭാവനം ചെയ്ത 350 കി.മീറ്റർ വേഗതയ്ക്ക് പകരം, മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാകും ട്രെയിനുകൾ ഓടുക. ഏകദേശം 20 മുതൽ 25 കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് പുതിയ പ്രത്യേകത. ഇത്തരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ 22 സ്റ്റേഷനുകളാണ് നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ, എയർപോർട്ട്, വർക്കല, കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, അടൂർ, ചെങ്ങന്നൂർ, കോട്ടയം, വൈക്കം, പാലാരിവട്ടം (എറണാകുളം), ആലുവ, നെടുമ്പാശ്ശേരി, തൃശ്ശൂർ, കുന്നംകുളം, എടപ്പാൾ, തിരൂർ, കരിപ്പൂർ (മലപ്പുറം), കോഴിക്കോട്, കൊയിലാണ്ടി, വടകര, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ എന്നിവയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റേഷനുകൾ.

എട്ട് കോച്ചുകളിലായി 560 പേർക്ക് ഒരേസമയം യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാകും സർവീസ് ആരംഭിക്കുക. ഏകദേശം 86,000 കോടി രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെയാണ് പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ 51 ശതമാനം റെയിൽവേയും ബാക്കി തുക കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും വഹിക്കേണ്ടി വരും.

അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിയുടെ 70 ശതമാനവും തൂണുകൾക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള പാതയും 20 ശതമാനം തുരങ്കങ്ങളുമായിരിക്കും. നിലവിലെ റെയിൽവേ പാതയുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടാകില്ലെന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലായിരിക്കും നിർമാണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പ്രത്യേക മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കും.

നിർമാണത്തിന് ശേഷം തൂണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഭൂമി കൃഷിക്കായി വിട്ടുനൽകുമെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടാകില്ല. ചരക്ക് ട്രെയിനുകൾ ഈ പാതയിൽ സർവീസ് നടത്തില്ല. വിമാനത്താവളങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഉടൻ തന്നെ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇ. ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

kerala high speed railE Sreedharan

