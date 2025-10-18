English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
ഈ സംഭവത്തിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള കുട്ടിയുടെ അവകാശത്തിനൊപ്പമാണ് സര്‍ക്കാര്‍.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 18, 2025, 12:19 PM IST
  • പള്ളുരുത്തി സെന്റ് റീത്താസ് പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലെ ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ നിപാടിലുറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ്
  • സ്ക്കൂൾ മാറ്റണമെന്നും അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിനം കുട്ടിയുടെ ടിസി സ്‌കൂളിൽ നിന്നും വാങ്ങുമെന്നും കുട്ടിയുടെ പിതാവ്

Kerala Hijab Row: ഹിജാബ് വിവാദം: കുട്ടിയെ സ്‌കൂൾ മാറ്റുമെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് പിതാവ്

കൊച്ചി: പള്ളുരുത്തി സെന്റ് റീത്താസ് പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലെ ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ നിപാടിലുറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ്. സ്ക്കൂൾ മാറ്റണമെന്നും അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിനം കുട്ടിയുടെ ടിസി സ്‌കൂളിൽ നിന്നും വാങ്ങുമെന്നുമാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറയുന്നത്.

ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തിയതോടെ കുട്ടിയെ പുറത്തുനിര്‍ത്തിയതും തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളും കുട്ടിക്ക് മാനസിക സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും തുടര്‍ന്നും ഇതേ സ്‌കൂളില്‍ മകള്‍ പഠിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് പിതാവിന്റെ തീരുമാനം. മാത്രമല്ല മകളുടെ കൂടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് സ്‌കൂള്‍ മാറ്റമെന്നും പുതിയ സ്‌കൂളില്‍ കുട്ടി പഠനം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള കുട്ടിയുടെ അവകാശത്തിനൊപ്പമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിൽക്കുന്നത്. 

മാത്രമല്ല ഹിജാബ് ധരിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് അനുമതി നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതിയും അനുവദിച്ചില്ല. ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്‌കൂളില്‍ വരാന്‍ അനുവദിക്കണം എന്നായിരുന്നു എഇഒ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡിഡിഇ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്. ഒപ്പം ഹിജാബിന്റെ നിറവും ഡിസൈനും സ്‌കൂളിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും ഡിഡിഇ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തങ്ങളുടേത് സിബിഎസ്ഇ സ്‌കൂളാണെന്നും ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ ഡിഡിഇക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും സ്‌കൂളിന്റെ വാദം. ഹര്‍ജി വീണ്ടും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala hijab rowHijab ControversyMuslim student KeralaSt Rita’s Public Schoolhijab dispute Kerala

