Kerala School Hijab Row: ഹിജാബ് വിവാദം: രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം പള്ളുരുത്തി സ്കൂൾ തുറന്നു, പരാതിക്കാരിയായ വിദ്യാർത്ഥി അവധിയിൽ

എറണാകുളം: പള്ളുരുത്തി സ്കൂളിലെ ഹിജാബ് വിവാദത്തിനിടെ രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം സെന്റ് റീത്താസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ തുറന്നു. ഹിജാബ് ധരിക്കണം എന്ന പരാതിയുമായി എത്തിയ എട്ടാം ക്ലാസുകാരി ഇന്ന് സ്കൂളിലെത്തില്ലെന്നാണ് വിവരം. സ്കൂള് പരിസരത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ പോലീസ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥിനി ആരോഗ്യ പ്രശനങ്ങൾ കാരണം അവധിയെടുത്തതായിട്ടാണ് രക്ഷിതാവ് അറിയിച്ചത്. സ്കൂളിന്റെ നിയമവലി പാലിക്കാമെന്നും തുടർന്നും കുട്ടിയെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞത്.
ഹൈബി ഈഡൻ എം പിയുടെയും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന്റെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ രക്ഷിതാവും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഈ പ്രതികരണം. ബിജെപി ആർ എസ് എസ് ശക്തികൾ ബോധപൂർവം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും വർഗീയമായ ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ എം പി വ്യക്തമാക്കി..
