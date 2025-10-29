English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala Hijab Row: 'ഡിഗ്‌നിറ്റി ഉയർത്തിപിടിച്ചു തന്നെ, പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക്'; പള്ളുരുത്തി ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ കുട്ടിയെ സ്കൂൾ മാറ്റി

ഹിജാബ് വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ പള്ളുരുത്തി ഡോൺ പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലേക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ മാറ്റിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 29, 2025, 03:32 PM IST
  • ഡിഗ്‌നിറ്റി ഉയർത്തിപിടിച്ചു തന്നെ മകൾ പുതിയ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അനസ് നൈന ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
  • അവളുടെ തലയിലെ മുക്കാൽ മീറ്റർ തുണി കണ്ടാൽ ഒപ്പമുള്ള ഒരു കുട്ടിയും പേടിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കലാലയത്തിലേക്കാണ് കുട്ടി പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Kerala Hijab Row: 'ഡിഗ്‌നിറ്റി ഉയർത്തിപിടിച്ചു തന്നെ, പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക്'; പള്ളുരുത്തി ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ കുട്ടിയെ സ്കൂൾ മാറ്റി

കൊച്ചി: പള്ളുരുത്തി സെന്റ് റീത്താസ് സ്‌കൂളിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് നേരിട്ട വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പുതിയ സ്‌കൂളിലേക്ക് മാറ്റി. പള്ളുരുത്തി ഡോൺ പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലാണ് കുട്ടിയെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.  ഡിഗ്‌നിറ്റി ഉയർത്തിപിടിച്ചു തന്നെ മകൾ പുതിയ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അനസ് നൈന ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

അവളുടെ തലയിലെ മുക്കാൽ മീറ്റർ തുണി കണ്ടാൽ ഒപ്പമുള്ള ഒരു കുട്ടിയും പേടിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കലാലയത്തിലേക്കാണ് കുട്ടി പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നിന്നവർക്കെല്ലാം അനസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മകൾക്കൊപ്പം മകനെയും പുതിയ സ്കൂലിൽ ചേർത്തു.

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം…

മക്കൾ ഇന്ന് പുതിയ സ്‌കൂളിലേക്ക്..
അവരുടെ ഡിഗ്‌നിറ്റി ഉയർത്തിപിടിച്ചു തന്നെ,
അവളുടെ തലയിലെ മുക്കാൽ മീറ്റർ തുണി കണ്ടാൽ ഒപ്പമുള്ള ഒരു കുട്ടിയും പേടിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കലാലയത്തിലേക്ക്..
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ, ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെയോ, സംഘടിത ശക്തിയുടെയോ പിൻ ബലമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായ എന്റെ ഒപ്പം നിന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും പ്രാർത്ഥനാ മനസ്സോടെ,
നന്ദിയോടെ…
വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കളറുള്ള പുതു ലോക ക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ യാത്ര തുടരട്ടെ..

സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഈ സംഭവം കുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നതായി കുട്ടിയുടെ പിതാവ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മകൾ ഷാൾ ധരിച്ചുവരുന്നത് മറ്റ് കുട്ടികളിൽ ഭയമുണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു സമാനമായ വേഷം ധരിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളായ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞത്. ഇത് തന്റെ മകളെ അങ്ങേയറ്റം തളർത്തിയെന്നും അനസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 

മകളെ സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് മാറ്റുമെന്ന് പിതാവ് കോടതിയിലും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തിയ കുട്ടിയെ ക്ലാസിൽ കയറ്റാതെ പുറത്തുനിർത്തി എന്നായിരുന്നു പള്ളുരുത്തി സെന്റ് റീത്താസ് സ്‌കൂളിനെതിരായ പരാതി. ഇതിൽ‍ സർക്കാരും വകുപ്പും കുട്ടിക്കൊപ്പം നിന്നരുന്നു.

Trending News