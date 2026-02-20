Kerala Hikes DA: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത! ഡിഎ കുടിശിക 10 ശതമാനം, ഉത്തരവിറങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ക്ഷാമബത്ത (Dearness Allowance) കുടിശിക അനുവദിച്ചു. സർക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി. മാർച്ചിലെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം കുടിശിക ലഭിക്കും.
ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം കുടിശിക തീർക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയല്ല കുടിശിക ലഭിക്കുക. 35 ശതമാനം നിരക്കിലാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഡിഎ ലഭിക്കുക.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മൂന്ന് ശതമാനം അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ 10 ശതമാനം കൂടി കുടിശിക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 13 ശതമാനം ഡിഎ ബജറ്റിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന കുടിശികയും അനുവദിച്ചു. അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെആർ ജ്യോതിലാൽ ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ക്ഷാമബത്ത, ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശികകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ശമ്പള കമ്മീഷൻ സംബന്ധിച്ചും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങാനുണ്ട്.
