/Kerala Plus One Admission: പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ നടപടികൾ തുടങ്ങി; അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയും ആവശ്യമായ രേഖകളും ഇതാ...

Kerala HSCAP Plus One Admission: hscap.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി വേണം വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. എസ്എസ്എൽസിയോ തത്തുല്യ പരീക്ഷയോ പാസായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എച്ച്എസ്സിഎപി വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. hscap.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷ ഫോം ലഭ്യമാണ്.
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?
ഘട്ടം 1: hscap.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
ഘട്ടം 2: ഹോംപേജിലുള്ള “ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ 2026 (Plus One Admission 2026)” അല്ലെങ്കിൽ “Application Form” എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 3: എസ്എസ്എൽസി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക.
ഘട്ടം 4: വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ, അക്കാഡമിക് വിവരങ്ങൾ, സംവരണ വിഭാഗം (ബാധകമാണെങ്കിൽ) എന്നിവ നൽകി അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുക.
ഘട്ടം 5: ആവശ്യമായ രേഖകൾ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 6: നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്കൂളുകളും സബ്ജക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഘട്ടം 7: അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം, ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൺഫർമേഷൻ പേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ പ്രിന്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക.
അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്തൊക്കെ?
1. എസ്എസ്എൽസി / പത്താം ക്ലാസ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റും പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും
2. പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (TC).
3. ഏറ്റവും പുതിയതായി എടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ
4. ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാധുവായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
