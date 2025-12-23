English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • DIG Vinod Kumar: കൈക്കൂലി കേസ്; ജയിൽ ഡിഐജി വിനോദ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

തടവുകാർക്ക് പരോൾ അനുവദിക്കാനും ജയിലിനുള്ളിൽ വഴിവിട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന കേസിൽ ജയിൽ ആസ്ഥാന ഡിഐജി എം കെ വിനോദ് കുമാറിനെ സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 23, 2025, 05:09 PM IST
  • രഹസ്യ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് വിജിലൻസ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്.
  • സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ നാല് മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഡിഐജിക്കെതിരായ ഈ അച്ചടക്ക നടപടി.

തിരുവനന്തപുരം: തടവുകാർക്ക് പരോൾ അനുവദിക്കാനും ജയിലിനുള്ളിൽ വഴിവിട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന കേസിൽ ജയിൽ ആസ്ഥാന ഡിഐജി എം കെ വിനോദ് കുമാറിനെ സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ നാല് മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഡിഐജിക്കെതിരായ ഈ അച്ചടക്ക നടപടി. 

ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികളായ കൊടി സുനി അടക്കമുള്ള ക്രിമിനലുകൾക്ക് പരോൾ നൽകുന്നതിനും കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിനും ഡിഐജി വൻതുക കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, തടവുകാർക്ക് ജയിലിനുള്ളിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും ഇയാൾ പണം വാങ്ങിയിരുന്നു.വിയ്യൂർ ജയിലിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇടനിലക്കാരനാക്കിയാണ് പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. രഹസ്യ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് വിജിലൻസ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾക്കായി കീഴ്ജീവനക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഡിഐജി പണം വാങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

ഡിഐജിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് ഡിസംബർ 17 ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നടപടി വൈകുന്നത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലത്തില്ലാത്തതാണ് നടപടി വൈകാൻ കാരണമെന്നായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. ഇന്ന് രാവിലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടത്.

