  • Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല; മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ല

Kerala Latest Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ മഴ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 4, 2025, 07:42 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് ശമനമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
  • ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ഇല്ല

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് ശമനമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ഇല്ല.  

തുലാമഴ ശമിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ.  മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തടസമില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ മഴ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  

ഇന്നും നാളെയും ആൻഡമാൻ കടൽ, മധ്യ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, വടക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

