Kerala Weather Reprot: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസം പകർന്ന് മഴ എത്തുന്നു; 8 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്

Kerala Latest Weather Report: തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ സമയം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്നത് സൂര്യാതപം, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, നേത്രരോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 6, 2026, 08:40 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് മഴ വരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് മഴ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്

Kerala Weather Reprot: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസം പകർന്ന് മഴ എത്തുന്നു; 8 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം:  സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് മഴ വരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് മഴ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുമോ? അറിയാം...

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലുപ്പുഴ, എർണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് നേര്യതിയോ ഇടത്തരമോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇവിടങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഴ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്കിലും പകൽ സമയം ചൂടും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രഹത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദാഹമില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തുടരുക. പരമാവധി ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക. നിർജലീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന മദ്യം, കാപ്പി, ചായ, കാർബണേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങള്‍ പകല്‍ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക. അയഞ്ഞ, ഇളം നിറത്തിലുള്ള കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കുക. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കുക. കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം

 

പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളം കഴിക്കുക. ORS ലായനി, സംഭാരം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ചൂട് അധികരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാട്ടുതീ വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവരും വിനോദ സഞ്ചാരികളും പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. വനം വകുപ്പിൻറെ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala Rain AlertKerala weatherKerala Weather ReportRain alertHeat Alert

