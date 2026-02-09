English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനം; വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ

Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനം; വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ

Kerala Latest Weather Updates: കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 9, 2026, 08:03 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനമെന്ന കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്
  • അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല

Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനം; വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനമെന്ന കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വരണ്ട കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അത് കാരണം ചൂട് വർധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. താപനില വരും ദിവസങ്ങളിൽ 34 മുതൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

ഇന്ന് കന്യാകുമാരി പ്രദേശം അതിനോട് ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ അതിനോട് ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, തെക്കൻ ശ്രീലങ്കൻ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇവിടടങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ മെയിലിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും നിർജ്ജലീകരണം തടയണ ധാരാളം വെള്ളം കുടക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

