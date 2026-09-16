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Kerala Wheather Updates: വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ; ഇന്ന് 3 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Monsoon Alert: ഈ മാസം 21 വരെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 16, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:25 AM IST
Kerala Wheather Updates: വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ; ഇന്ന് 3 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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