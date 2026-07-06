Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

Kerala Weather Report: തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ കേരള തീരം വരെ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 06, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:37 AM IST
Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: കാനറികളെ കരയിച്ച് നോർവേ ക്വാർട്ടറിൽ; മെക്സിക്കോ-ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം വൈകും
FIFA World Cup2 hrs ago
2
UAEJul 05
3
Amburi AccidentJul 05
4
Pala MunicipalityJul 05
5
Mumbai RainJul 05