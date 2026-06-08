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Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഇന്നും അതിതീവ്ര മഴ; 3 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Kerala Weather Updates: കേരള -ലക്ഷദീപ് - കർണാടക തീരങ്ങളിൽ 09/06/2026 വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 08, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:14 AM IST
Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഇന്നും അതിതീവ്ര മഴ; 3 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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