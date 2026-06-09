Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴ; 3 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്

Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴ; 3 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്

Kerala Weather Updates: കേരള-ലക്ഷദീപ്-കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 09, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:06 AM IST
Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴ; 3 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴ; 3 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്
Kerala Rain Alert1 hr ago
2
IAS Officers ReshuffleJun 08
3
Sabarimala gold theft caseJun 08
4
Indian ShipJun 08
5
Shigella CasesJun 08