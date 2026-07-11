/Kerala Monsoon Report: സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ശമനം; ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും അലർട്ട് ഇല്ല

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ മഴ കുറയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല. കഴിഞ്ഞദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയുണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട നേരിയതോ ഇടത്തരമോ ആയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വരുന്ന 3 മണിക്കൂറിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയതോ ഇടത്തരമോ ആയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
തെലങ്കാന മുതൽ കർണാടക തീരത്തിനടുത്തുള്ള മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ന്യൂന മർദ്ദ പാത്തി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര തീരം വരെയുള്ള തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി ദുർബലമായിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ10 മുതൽ 14 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ കേരളം & മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരിയ ഇടത്തരം മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ക്ഷമമാനമെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ഒരു ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല.
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